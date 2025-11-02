Κατάλογος Εταιρειών
Mercury
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών

  • Όλοι οι Μισθοί Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Mercury Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην Mercury κυμαίνεται από $141K έως $193K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercury. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$153K - $181K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$141K$153K$181K$193K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών υποβολές στην Mercury για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

16.67%

ΕΤΟΣ 1

16.67%

ΕΤΟΣ 2

16.67%

ΕΤΟΣ 3

16.67%

ΕΤΟΣ 4

16.67%

ΕΤΟΣ 5

16.67%

ΕΤΟΣ 6

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Mercury, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 6 ετών:

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 6th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

7 years post-termination exercise window.



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στην Mercury φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $193,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mercury για τον ρόλο Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών είναι $141,120.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Mercury

Σχετικές Εταιρείες

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι