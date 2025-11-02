Κατάλογος Εταιρειών
Mercury
Η αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United States στην Mercury ανέρχεται σε $150K ανά year για IC2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercury. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$169K - $193K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$149K$169K$193K$212K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

16.67%

ΕΤΟΣ 1

16.67%

ΕΤΟΣ 2

16.67%

ΕΤΟΣ 3

16.67%

ΕΤΟΣ 4

16.67%

ΕΤΟΣ 5

16.67%

ΕΤΟΣ 6

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Mercury, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 6 ετών:

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 6th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

7 years post-termination exercise window.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην Mercury in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $212,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mercury για τον ρόλο Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United States είναι $149,400.

