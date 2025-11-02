Mercury Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United States στην Mercury ανέρχεται σε $150K ανά year για IC2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercury. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση $169K - $193K United States Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος $149K $169K $193K $212K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 16.67 % ΕΤΟΣ 1 16.67 % ΕΤΟΣ 2 16.67 % ΕΤΟΣ 3 16.67 % ΕΤΟΣ 4 16.67 % ΕΤΟΣ 5 16.67 % ΕΤΟΣ 6 Τύπος Μετοχών RSU Στην Mercury, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 6 ετών: 16.67 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως )

16.67 % κατοχυρώνεται στο 6th - ΕΤΟΣ ( 16.67 % ετησίως ) 7 years post-termination exercise window.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Mercury ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιχειρηματική Ανάπτυξη προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.