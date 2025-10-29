Κατάλογος Εταιρειών
Mendix Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλυτής Δεδομένων in Netherlands στην Mendix ανέρχεται σε €48.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mendix. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Σύνολο ανά έτος
€48.8K
Επίπεδο
Medior
Βάση
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Mendix in Netherlands φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €55,579. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mendix για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Netherlands είναι €48,755.

