Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in Netherlands στην Mendix κυμαίνεται από €69.8K έως €95.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mendix. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€75.6K - €89.8K
Netherlands
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€69.8K€75.6K€89.8K€95.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Mendix in Netherlands φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €95,575. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mendix για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in Netherlands είναι €69,811.

