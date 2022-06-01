Memorial Hermann Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Memorial Hermann είναι ο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $116,415. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.