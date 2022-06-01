Κατάλογος Εταιρειών
Memorial Hermann
Memorial Hermann Μισθοί

Το εύρος μισθών της Memorial Hermann κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $116,415 για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Memorial Hermann. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$116K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$101K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$108K

Σύμβουλος Διαχείρισης
$101K
Διευθυντής Προϊόντος
$101K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Memorial Hermann είναι ο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $116,415. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Memorial Hermann είναι $100,500.

