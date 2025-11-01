Κατάλογος Εταιρειών
Melio Payments
Melio Payments Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Israel στην Melio Payments ανέρχεται σε ₪597K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Melio Payments. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Σύνολο ανά έτος
₪597K
Επίπεδο
-
Βάση
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Μπόνους
₪0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Melio Payments?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Melio Payments, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Melio Payments in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪647,996. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Melio Payments για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Israel είναι ₪584,965.

Άλλοι Πόροι