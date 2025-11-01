Melio Payments Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Israel στην Melio Payments ανέρχεται σε ₪504K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Melio Payments. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός Melio Payments Software Engineer Tel Aviv, TA, Israel Σύνολο ανά έτος ₪504K Επίπεδο Tech Lead Βάση ₪504K Stock (/yr) ₪0 Μπόνους ₪0 Έτη στην εταιρεία 3 Έτη Έτη εμπειρίας 9 Έτη

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Στην Melio Payments, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Melio Payments ?

