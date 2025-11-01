Κατάλογος Εταιρειών
Melio Payments
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Προϊόντος

Melio Payments Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Israel στην Melio Payments κυμαίνεται από ₪715K έως ₪975K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Melio Payments. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪765K - ₪925K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪715K₪765K₪925K₪975K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Melio Payments, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Melio Payments in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪975,453. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Melio Payments για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Israel είναι ₪714,771.

Άλλοι Πόροι