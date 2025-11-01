Κατάλογος Εταιρειών
Melio Payments
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

  • Όλοι οι Μισθοί Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Melio Payments Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Israel στην Melio Payments κυμαίνεται από ₪202K έως ₪288K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Melio Payments. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₪232K - ₪271K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₪202K₪232K₪271K₪288K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Χρηματοοικονομικός Αναλυτής υποβολές στην Melio Payments για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Melio Payments, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Χρηματοοικονομικός Αναλυτής προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Melio Payments in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪288,493. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Melio Payments για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in Israel είναι ₪202,192.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Melio Payments

Σχετικές Εταιρείες

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι