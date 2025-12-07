Κατάλογος Εταιρειών
Meituan
Meituan Επιχειρηματικές Λειτουργίες Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην Meituan κυμαίνεται από $73K έως $104K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Meituan. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$82.7K - $94.2K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$73K$82.7K$94.2K$104K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Meituan?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην Meituan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $103,840. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Meituan για τον ρόλο Επιχειρηματικές Λειτουργίες είναι $73,040.

