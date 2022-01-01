Κατάλογος Εταιρειών
Meijer Μισθοί

Το εύρος μισθών της Meijer κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλότερο άκρο έως $180,900 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Meijer. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $127K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $106K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$101K

Αναλυτής Δεδομένων
$132K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$123K
Διευθυντής Προϊόντος
$147K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$173K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$181K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Meijer είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $180,900. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Meijer είναι $129,169.

