Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Εξυπηρέτηση Πελατών in United States στην Medallia ανέρχεται σε $270K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Medallia. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Medallia
Senior Director
San Francisco, CA
Σύνολο ανά έτος
$270K
Επίπεδο
Senior Director
Βάση
$225K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$45K
Έτη στην εταιρεία
10 Έτη
Έτη εμπειρίας
12 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Medallia?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Medallia in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $277,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Medallia για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in United States είναι $270,000.

Άλλοι Πόροι