Medable
Medable Μισθοί

Ο μισθός της Medable κυμαίνεται από $80,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $333,660 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Medable. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $120K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$125K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$294K

Διαχειριστής Προϊόντος
$80.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$128K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$334K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Medable είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $333,660. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Medable είναι $126,898.

