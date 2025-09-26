Κατάλογος Εταιρειών
MD Anderson Cancer Center
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην MD Anderson Cancer Center ανέρχεται σε $115K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MD Anderson Cancer Center. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέσος Μισθός
company icon
MD Anderson Cancer Center
Data Scientist
Houston, TX
Σύνολο ανά έτος
$115K
Επίπεδο
L2
Βάση
$115K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη MD Anderson Cancer Center?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην MD Anderson Cancer Center in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $120,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MD Anderson Cancer Center για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $115,000.

Άλλοι Πόροι