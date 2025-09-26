Κατάλογος Εταιρειών
McLaren Group
McLaren Group Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India στην McLaren Group κυμαίνεται από ₹59K έως ₹80.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McLaren Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹63.1K - ₹76.3K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹59K₹63.1K₹76.3K₹80.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη McLaren Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην McLaren Group in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹80,464. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην McLaren Group για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India είναι ₹58,960.

Άλλοι Πόροι