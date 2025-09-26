Κατάλογος Εταιρειών
McLaren Group
McLaren Group Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην McLaren Group κυμαίνεται από $83K έως $118K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McLaren Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$94K - $107K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$83K$94K$107K$118K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην McLaren Group in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $118,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην McLaren Group για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in United States είναι $83,000.

