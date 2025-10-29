Κατάλογος Εταιρειών
McKinsey
McKinsey Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην McKinsey κυμαίνεται από $205K ανά year για Product Manager έως $238K ανά year για Principal. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $217K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McKinsey. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην McKinsey in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $285,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην McKinsey για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United States είναι $216,400.

