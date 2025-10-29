Η αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην McKinsey κυμαίνεται από $121K ανά year για Business Analyst έως $388K ανά year για Partner. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $245K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McKinsey. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
