Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην McKinsey κυμαίνεται από $152K ανά year για Data Scientist έως $248K ανά year για Principal. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $170K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McKinsey. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
