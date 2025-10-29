Κατάλογος Εταιρειών
McKinsey
McKinsey Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United States στην McKinsey κυμαίνεται από $282K έως $401K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McKinsey. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$320K - $364K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$282K$320K$364K$401K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη McKinsey?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην McKinsey in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $401,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην McKinsey για τον ρόλο Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United States είναι $282,200.

Άλλοι Πόροι