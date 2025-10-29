Η αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States στην McKinsey κυμαίνεται από $124K ανά year για Business Analyst έως $250K ανά year για Engagement Manager. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $134K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McKinsey. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
