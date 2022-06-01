MCI Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της MCI κυμαίνεται από $21,882 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $116,288 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MCI. Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025

Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$21.9K
Σύμβουλος Διοίκησης
$44.3K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$51.1K

Μηχανικός Λογισμικού
$116K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην MCI είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $116,288. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MCI είναι $47,731.

