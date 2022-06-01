MCI Μισθοί

Ο μισθός της MCI κυμαίνεται από $21,882 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $116,288 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MCI . Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025