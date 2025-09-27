Κατάλογος Εταιρειών
McGraw Hill
McGraw Hill Ερευνητής UX Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ερευνητής UX in United States στην McGraw Hill ανέρχεται σε $100K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McGraw Hill. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Σύνολο ανά έτος
$100K
Επίπεδο
L2
Βάση
$95K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$5K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη McGraw Hill?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής UX στην McGraw Hill in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $121,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην McGraw Hill για τον ρόλο Ερευνητής UX in United States είναι $95,000.

