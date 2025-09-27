Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην McGraw Hill ανέρχεται σε $213K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της McGraw Hill. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
McGraw Hill
Software Engineering Manager
Washington, DC
Σύνολο ανά έτος
$213K
Επίπεδο
-
Βάση
$196K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$17K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
13 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη McGraw Hill?

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην McGraw Hill in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $226,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην McGraw Hill για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States είναι $207,000.

