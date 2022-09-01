McGraw Hill Μισθοί

Ο μισθός της McGraw Hill κυμαίνεται από $10,816 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $213,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της McGraw Hill . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025