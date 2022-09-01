Κατάλογος Εταιρειών
McGraw Hill
McGraw Hill Μισθοί

Ο μισθός της McGraw Hill κυμαίνεται από $10,816 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $213,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της McGraw Hill. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $138K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $100K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $120K

Ερευνητής UX
Median $100K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $213K
Επιστήμονας Δεδομένων
$184K
Μάρκετινγκ
$180K
Πωλήσεις
$10.8K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$185K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην McGraw Hill είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $213,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην McGraw Hill είναι $137,500.

