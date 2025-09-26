Κατάλογος Εταιρειών
MCA Connect Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην MCA Connect κυμαίνεται από $125K έως $177K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MCA Connect. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$141K - $161K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$125K$141K$161K$177K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Αρχιτέκτονας Λύσεων at MCA Connect in United States sits at a yearly total compensation of $177,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MCA Connect for the Αρχιτέκτονας Λύσεων role in United States is $124,500.

Άλλοι Πόροι