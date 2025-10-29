MBition Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Germany στην MBition ανέρχεται σε €110K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MBition. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός MBition Software Engineering Manager Berlin, BE, Germany Σύνολο ανά έτος €110K Επίπεδο - Βάση €91.3K Stock (/yr) €0 Μπόνους €18.6K Έτη στην εταιρεία 6 Έτη Έτη εμπειρίας 16 Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( EUR ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί

