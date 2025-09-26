Κατάλογος Εταιρειών
MBC Group
MBC Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Jordan στην MBC Group κυμαίνεται από JOD 38.5K έως JOD 56.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MBC Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

JOD 44.2K - JOD 50.4K
Jordan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
JOD 38.5KJOD 44.2KJOD 50.4KJOD 56.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη MBC Group?

Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Μηχανικός Λογισμικού en MBC Group in Jordan está en una compensación total anual de JOD 56,065. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MBC Group para el puesto de Μηχανικός Λογισμικού in Jordan es JOD 38,486.

