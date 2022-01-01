Mazars Μισθοί

Ο μισθός της Mazars κυμαίνεται από $12,060 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $112,435 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mazars . Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025