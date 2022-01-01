Κατάλογος Εταιρειών
Mazars
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Mazars Μισθοί

Ο μισθός της Mazars κυμαίνεται από $12,060 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $112,435 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mazars. Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Λογιστής
$47.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
$112K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ανθρώπινοι Πόροι
$12.1K
Νομικός
$45.6K
Σύμβουλος Διοίκησης
$34.3K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$34.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Μηχανικός Λογισμικού
$56K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mazars είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $112,435. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mazars είναι $46,385.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Mazars

Σχετικές Εταιρείες

  • 10Pearls
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • AlphaSense
  • HackerRank
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι