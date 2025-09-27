Κατάλογος Εταιρειών
Max Kelsen
Max Kelsen Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Australia στην Max Kelsen κυμαίνεται από A$130K έως A$182K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Max Kelsen. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$141K - A$171K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$130KA$141KA$171KA$182K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Max Kelsen?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Max Kelsen in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$182,360. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Max Kelsen για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Australia είναι A$130,481.

