Maven Securities Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United Kingdom στην Maven Securities κυμαίνεται από £178K έως £252K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Maven Securities. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£202K - £239K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£178K£202K£239K£252K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

£121K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Maven Securities?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Maven Securities in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £252,420. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Maven Securities για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United Kingdom είναι £177,791.

