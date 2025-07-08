Marquistech Μισθοί

Ο μισθός της Marquistech κυμαίνεται από $22,854 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $79,855 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Marquistech . Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025