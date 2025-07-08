Κατάλογος Εταιρειών
Marquistech Μισθοί

Ο μισθός της Marquistech κυμαίνεται από $22,854 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $79,855 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Marquistech. Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025

Μηχανικός Υλικού
$79.9K
Μηχανικός Λογισμικού
$22.9K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Marquistech είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $79,855. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Marquistech είναι $50,166.

Άλλοι Πόροι