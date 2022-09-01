Mantle Μισθοί

Ο μισθός της Mantle κυμαίνεται από $150,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Ελέγχου στο χαμηλό άκρο έως $245,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mantle . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025