ManTech
ManTech Μισθοί

Ο μισθός της ManTech κυμαίνεται από $61,690 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $216,240 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ManTech. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $120K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $125K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $130K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $143K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $148K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $144K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$181K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$79.6K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$216K
Διαχειριστής Έργων
$196K
Προσελκυστής Προσωπικού
$61.7K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$145K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ManTech είναι Διαχειριστής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $216,240. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ManTech είναι $143,400.

