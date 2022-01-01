ManTech Μισθοί

Ο μισθός της ManTech κυμαίνεται από $61,690 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $216,240 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ManTech . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025