Manta Μισθοί

Ο μισθός της Manta κυμαίνεται από $135,926 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Διευθυντής Λογαριασμών στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Manta. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$179K
Τεχνικός Διευθυντής Λογαριασμών
$136K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Manta είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Manta είναι $157,513.

