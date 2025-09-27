Κατάλογος Εταιρειών
Mankind Pharma
Mankind Pharma Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in India στην Mankind Pharma κυμαίνεται από ₹814K έως ₹1.16M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mankind Pharma. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹922K - ₹1.05M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹814K₹922K₹1.05M₹1.16M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mankind Pharma?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Mankind Pharma in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,157,667. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mankind Pharma για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in India είναι ₹814,291.

