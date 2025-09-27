Κατάλογος Εταιρειών
Mankind Pharma
Mankind Pharma Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in India στην Mankind Pharma κυμαίνεται από ₹414K έως ₹600K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mankind Pharma. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹469K - ₹545K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹414K₹469K₹545K₹600K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mankind Pharma?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Mankind Pharma in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹600,494. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mankind Pharma για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in India είναι ₹413,786.

