Mankind Pharma
Mankind Pharma Μισθοί

Ο μισθός της Mankind Pharma κυμαίνεται από $5,818 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $11,312 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mankind Pharma. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Αναλυτής Δεδομένων
$5.8K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$11.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$9.1K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mankind Pharma είναι Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $11,312. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mankind Pharma είναι $9,077.

