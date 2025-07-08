Κατάλογος Εταιρειών
Malt
Malt Μισθοί

Ο μισθός της Malt κυμαίνεται από $68,158 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $71,800 για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Malt. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $68.2K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$71.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Malt είναι Ανθρώπινο Δυναμικό at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $71,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Malt είναι $69,979.

