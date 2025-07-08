Malt Μισθοί

Ο μισθός της Malt κυμαίνεται από $68,158 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $71,800 για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Malt . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025