Malga
Malga Μισθοί

Ο μισθός της Malga κυμαίνεται από $35,668 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $68,075 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Malga. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$35.7K
Πωλήσεις
$68.1K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Malga είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $68,075. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Malga είναι $51,871.

