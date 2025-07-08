Malga Μισθοί

Ο μισθός της Malga κυμαίνεται από $35,668 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $68,075 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Malga . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025