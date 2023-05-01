Mako Steel Μισθοί

Δείτε τους μισθούς της Mako Steel αναλυμένους κατά επίπεδο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mako Steel . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025