MAJORITY Μισθοί

Ο μισθός της MAJORITY κυμαίνεται από $66,665 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $103,317 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MAJORITY . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025