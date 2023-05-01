Κατάλογος Εταιρειών
Major League Soccer
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Major League Soccer Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Major League Soccer είναι $112,435 για έναν Διευθυντής Προγραμμάτων . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Major League Soccer. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Διευθυντής Προγραμμάτων
$112K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Major League Soccer είναι Διευθυντής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $112,435. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Major League Soccer είναι $112,435.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Major League Soccer

Σχετικές Εταιρείες

  • Facebook
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Microsoft
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/major-league-soccer/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.