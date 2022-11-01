Major League Hacking Μισθοί

Ο μισθός της Major League Hacking κυμαίνεται από $28,855 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $102,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Major League Hacking . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025