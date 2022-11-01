Κατάλογος Εταιρειών
Major League Hacking
Major League Hacking Μισθοί

Ο μισθός της Major League Hacking κυμαίνεται από $28,855 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $102,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Major League Hacking. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
$102K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$28.9K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Major League Hacking είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $102,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Major League Hacking είναι $65,428.

