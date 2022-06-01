Κατάλογος Εταιρειών
Majesco Μισθοί

Ο μισθός της Majesco κυμαίνεται από $13,928 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $246,960 για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Majesco. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $17.5K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$168K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$247K

Τεχνικός Συγγραφέας
$13.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Majesco είναι Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $246,960. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Majesco είναι $92,885.

Άλλοι Πόροι

