MainStreet Μισθοί

Ο μισθός της MainStreet κυμαίνεται από $130,560 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $165,825 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MainStreet . Τελευταία ενημέρωση: 10/23/2025