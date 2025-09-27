Κατάλογος Εταιρειών
Mail.ru Group
Mail.ru Group Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Russia στην Mail.ru Group κυμαίνεται από RUB 1.27M έως RUB 1.77M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mail.ru Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RUB 1.36M - RUB 1.6M
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RUB 1.27MRUB 1.36MRUB 1.6MRUB 1.77M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

RUB 13.43M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mail.ru Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Mail.ru Group in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 1,768,050. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mail.ru Group για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Russia είναι RUB 1,269,369.

