  Μισθοί
  Αρχιτέκτονας Λύσεων

  Όλοι οι Μισθοί Αρχιτέκτονας Λύσεων

Mailchimp Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Canada στην Mailchimp κυμαίνεται από CA$171K έως CA$249K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mailchimp. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$197K - CA$224K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Mailchimp, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Mailchimp in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$249,443. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mailchimp για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in Canada είναι CA$171,228.

Άλλοι Πόροι