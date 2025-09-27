Κατάλογος Εταιρειών
Mailchimp Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Mailchimp ανέρχεται σε $171K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mailchimp. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$171K
Επίπεδο
Data Scientist II
Βάση
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Μπόνους
$10K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Mailchimp?

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Mailchimp, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Επιστήμονας Δεδομένων en Mailchimp in United States está en una compensación total anual de $206,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mailchimp para el puesto de Επιστήμονας Δεδομένων in United States es $157,500.

