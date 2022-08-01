Mahindra Group Μισθοί

Ο μισθός της Mahindra Group κυμαίνεται από $1,648 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $84,286 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mahindra Group . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025